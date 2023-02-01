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Минобороны Тайваня сообщило о приближении 34 китайских самолетов к острову

Армия
Минобороны Тайваня сообщило о приближении 34 китайских самолетов к острову

ВС Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову 34 самолетов и девяти боевых кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В тайваньском минобороны сообщили, что 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Подчеркивается, что речь идет, в частности, о двух истребителях Су-30, двух J-11, четырех J-10, шести J-16, а также самолете Y-8, передает RT.

По имеющейся информации, 19 января тайваньские военные зафиксировали приближение к острову 16 самолетов и трех кораблей китайской армии.
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