Минобороны Тайваня сообщило о приближении 34 китайских самолетов к острову

В тайваньском минобороны сообщили, что 20 китайских самолетов вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) острова. Подчеркивается, что речь идет, в частности, о двух истребителях Су-30, двух J-11, четырех J-10, шести J-16, а также самолете Y-8, передает RT.