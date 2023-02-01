Минздрав России включил аспирин, йод и корвалол в перечень дефицитных лекарств

Список лекарств, находящихся в дефиците или в отношении которых может возникнуть такой риск, составили в Министерстве здравоохранения России. В него вошли йод, перекись водорода и другие препараты.
Всего перечень включает 86 наименований. Также в нем находятся ибупрофен, активированный уголь и аспирин. В отношении 36 препаратов было принято решение о возможности ускоренной регистрации.
Кроме того, ряд лекарств может получить разрешение на обращение в иностранной упаковке на территории России. Обеспечение доступности препаратов из списка будет приоритетным, передает «Фармацевтический вестник».
«Ридус» сообщает, что в Минздраве оценили ситуацию с курением в России. Количество людей с такой привычкой уменьшилось втрое по сравнению с показателями 2009 года.