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Минздрав России включил аспирин, йод и корвалол в перечень дефицитных лекарств

Общество
Минздрав России включил аспирин, йод и корвалол в перечень дефицитных лекарств

Список лекарств, находящихся в дефиците или в отношении которых может возникнуть такой риск, составили в Министерстве здравоохранения России. В него вошли йод, перекись водорода и другие препараты.

Всего перечень включает 86 наименований. Также в нем находятся ибупрофен, активированный уголь и аспирин. В отношении 36 препаратов было принято решение о возможности ускоренной регистрации.

Кроме того, ряд лекарств может получить разрешение на обращение в иностранной упаковке на территории России. Обеспечение доступности препаратов из списка будет приоритетным, передает «Фармацевтический вестник».

«Ридус» сообщает, что в Минздраве оценили ситуацию с курением в России. Количество людей с такой привычкой уменьшилось втрое по сравнению с показателями 2009 года.
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