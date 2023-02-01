Владимир Вдовиченков рассказал, что «дерется до крови» с женой Лядовой

Вдовиченко отметил, что Лядова окружила его заботой. Актриса стала для мужа агентом, поэтому все предложения по работе проходят через нее. К тому же, со слов кинозвезды, жена заботится, чтобы на съемочной площадке муж чувствовал себя комфортно.