Владимир Вдовиченков рассказал, что «дерется до крови» с женой Лядовой

Актер Владимир Вдовиченков поделился подробностями семейной жизни с актрисой Еленой Лядовой, на которой женат с 2015 года. Супруги, бывает, конфликтуют, но быстро мирятся.
По словам звезды «Бригады» и «Бумера», они живут с женой душа в душу. Однако в семье бывают разногласия.
«Конфликтуем, конечно, деремся до крови», — сказал в разговоре с Пятым каналом Вдовиченков, смеясь.
Однако супруги быстро мирятся. Со слов актера, отличный вариант — это подойти к супруге, поцеловать и сказать ей пару добрых слов.
Вдовиченко отметил, что Лядова окружила его заботой. Актриса стала для мужа агентом, поэтому все предложения по работе проходят через нее. К тому же, со слов кинозвезды, жена заботится, чтобы на съемочной площадке муж чувствовал себя комфортно.
Лядова и Вдовиченков в браке с 2015 года. Пара познакомилась на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».