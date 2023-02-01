Аналитики оценили вероятность отказа от доллара со стороны мировых центробанков

Американская нацвалюта теряет свою популярность из-за увеличения госдолга США и агрессивной внешней политики властей страны, следует из доклада «Будущее монетарной системы» аналитиков банка Сredit Suisse.
Эксперты считают, что все больше мировых держав теряют доверие к доллару и американской экономике в целом. Влияние на это оказывает огромный государственный долг Соединенных Штатов и рост уровня инфляции. Также политикам других стран не нравится позиция США по использованию доллара в качестве экономического оружия.
Аналитики уверены — финансовый мир уже не будет прежним, и вероятность отказа мировых центробанков от доллара в ближайшей перспективе продолжает расти. Даже Саудовская Аравия планирует исключить доллар из расчетов за нефть, передает РИА Новости.
Государства все чаще используют нацвалюты, а доля американской денежной единицы в резервах других стран падает. Например, в 1970-х данный показатель составлял 80%, а по итогам 2022-го он сократился до 58,8%.