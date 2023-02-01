Аналитики оценили вероятность отказа от доллара со стороны мировых центробанков

Эксперты считают, что все больше мировых держав теряют доверие к доллару и американской экономике в целом. Влияние на это оказывает огромный государственный долг Соединенных Штатов и рост уровня инфляции. Также политикам других стран не нравится позиция США по использованию доллара в качестве экономического оружия.