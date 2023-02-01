Захарова поставила на место США после обвинений в адрес России насчет договора о СНВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поставила на место Белый дом после обвинений в адрес Кремля. Об этом стало известно 1 февраля.
Ранее американский Госдепартамент заявил о том, что Москва впервые осуществила действия, которые идут вразрез с Договором о стратегических наступательных вооружениях. В частности, в Вашингтоне считают, что нарушением соглашения является блокирование инспекций российских объектов со стороны США. Захарова в эфире радио Sputnik обвинила Белый дом в подрыве принципов договора.
«Подорваны сами принципы реализации этого договора (ДСНВ. — Прим. ред.)», — сказала дипломат.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может впервые передать киевскому режиму ракеты большой дальности.