Захарова поставила на место США после обвинений в адрес России насчет договора о СНВ

Ранее американский Госдепартамент заявил о том, что Москва впервые осуществила действия, которые идут вразрез с Договором о стратегических наступательных вооружениях. В частности, в Вашингтоне считают, что нарушением соглашения является блокирование инспекций российских объектов со стороны США. Захарова в эфире радио Sputnik обвинила Белый дом в подрыве принципов договора.