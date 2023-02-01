Сбежавшую из России актрису Ренату Литвинову раскритиковали из-за премьеры в Париже

Актриса театра и кино Рената Литвинова, покинувшая Россию в свете обострившейся общественно-политической ситуации, стала объектом критики из-за спектакля «Кактус», премьера которого состоялась в Париже.
На постановку с участием знаменитости свое внимание обратил журналист и блогер Михаил Шахназаров. Он заявил, что Литвинова — это не русская культура, а «наркоманский бред».
«Она придумала себе такой образ, но она не актриса, тут не чувствуется школы», — отметил он в YouTube-шоу «Полный абзац».
В комментариях под видеороликом к критике актрисы присоединились и другие россияне. Многие из них признались, что обрадовались отъезду Литвиновой из России.