Медики перечислили продукты, которые могут спровоцировать рак

Список вредных продуктов, которые могут спровоцировать рак, составили сотрудники пермского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Медики включили в перечень полуфабрикаты, рафинированный сахар, белую муку, хлопья и лапшу быстрого приготовления. По их словам, чем больше модификаций вносится в продукт, тем он становится опаснее.
Россиянам также напомнили о «сотнях вредных соединений», которые содержатся в водопроводной воде. Им рекомендовали установить надежный фильтр как на домашний, так и на кран на работе.
Помимо этого, эксперты посоветовали не злоупотреблять фаст-фудом, поскольку полезные компоненты при высокой температуре разрушаются. Вместе с тем образуются вредные токсичные вещества. Еду также не следует нагревать в пластиковых контейнерах, пишет издание А42.RU.