Блогер из России обвинила турецкий отель в русофобии из-за технического сбоя

Техническая ошибка стала причиной скандала, возникшего в одном из турецких отелей. Как утверждает автор блога «Мама на море», российские туристы забронировали номер в одном из сервисов, однако в отеле потребовали доплатить 80 евро.
Россиянка отметила, что ее друзья забронировали номер в пятизвездочном отеле по «супервыгодной цене» на российском сервисе. Однако при заселении сотрудники отеля объяснили, что они забронировали номера по цене, которая предназначена лишь для туристов из Германии. Они предложили россиянам доплатить 80 евро, что вызвало у них недовольство.
«Никакие аргументы вообще не принимали, вели себя по-хамски. Просто сказали, доплачивайте или уезжайте, вы нам тут особо не нужны», — цитирует блогера издание Tourdom.
Представители сервиса, на котором были забронированы номера, объяснили, что разница в цене возникла в результате технического сбоя со стороны отеля. По их словам, они компенсировали расходы клиентам.
Российским туристам ранее рассказали, когда будет утвержден порядок безвизового посещения Китая в рамках туристических групп. По словам представителей администрации Приморского края, в настоящее время утверждается механизм электронной регистрации списков туристов, передает издание «Ридус».