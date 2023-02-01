Блогер из России обвинила турецкий отель в русофобии из-за технического сбоя

Россиянка отметила, что ее друзья забронировали номер в пятизвездочном отеле по «супервыгодной цене» на российском сервисе. Однако при заселении сотрудники отеля объяснили, что они забронировали номера по цене, которая предназначена лишь для туристов из Германии. Они предложили россиянам доплатить 80 евро, что вызвало у них недовольство.