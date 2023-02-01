Домашний арест экс-главе правительства Кузбасса Телегину продлен до 15 февраля

Бывший председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин, обвиняемый в мошенничестве, останется под домашним арестом до 15 февраля. Такое решение принял суд.
Экс-чиновнику ранее было запрещено покидать стены дома. Теперь же ему разрешили выходить на участок и видеться с женой.
Телегин проходит в качестве обвиняемого по 30 эпизодам мошенничества, в результате которых бюджет Ленинска-Кузнецкого потерял свыше 72 миллионов рублей. Преступления были совершены с 2015 по 2018 годы, когда чиновник занимал кресло главы города. По версии следствия, средства были похищены при подписании муниципальных контрактов на обустройство инженерных сетей и благоустройство территорий многоквартирных домов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком.