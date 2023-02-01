Домашний арест экс-главе правительства Кузбасса Телегину продлен до 15 февраля

Телегин проходит в качестве обвиняемого по 30 эпизодам мошенничества, в результате которых бюджет Ленинска-Кузнецкого потерял свыше 72 миллионов рублей. Преступления были совершены с 2015 по 2018 годы, когда чиновник занимал кресло главы города. По версии следствия, средства были похищены при подписании муниципальных контрактов на обустройство инженерных сетей и благоустройство территорий многоквартирных домов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком.