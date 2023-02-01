Педагог из США может отправится в тюрьму на 20 лет за связь с 17-летним учеником

Учительница старшей школы из штата Техас Айкия Хавера Робертс вступила в интимную связь с 17-летним учеником. Женщина может отправиться за решетку на 20 лет, пишет The Port Arthur News.
Подсудимая выслушала обвинительный приговор 25 января. Поводом для расследования стала фотография, на которой Робертс лежит на коленях у школьника.
Ученик на допросе признался, что с педагогом его связывали не только рабочие отношения. В письменных показаниях Робертс раскаялась и подтвердила факт состоявшегося полового контакта.
Сейчас учительница находится в исправительном учреждении округа Джефферсон. В случае обвинительного приговора по всем статьям следующие 20 лет женщина может провести в местах лишения свободы.