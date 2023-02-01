Марочко сообщил об убийстве трех дезертиров украинскими заградотрядами в ЛНР

Заградительные отряды украинских вооруженных сил расстреляли своих сослуживцев, попытавшихся дезертировать с позиций в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Известно, что всего в районе села Макеевка на севере республики были убиты три украинских дезертира. Марочко отметил, что солдаты пытались сбежать через реку Жеребец. После столкновения с заградительными отрядами уцелевшие дезертиры вернулись на свои позиции, передает РИА Новости.
«В районе населенного пункта Макеевка (ЛНР) отмечено самовольное оставление позиции украинскими военнослужащими... В результате перестрелки, беглецы, понеся потери в количестве трех человек, были вынуждены вернутся на ранее занимаемые позиции», — сообщил Марочко.
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