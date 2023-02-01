Марочко сообщил об убийстве трех дезертиров украинскими заградотрядами в ЛНР

Известно, что всего в районе села Макеевка на севере республики были убиты три украинских дезертира. Марочко отметил, что солдаты пытались сбежать через реку Жеребец. После столкновения с заградительными отрядами уцелевшие дезертиры вернулись на свои позиции, передает РИА Новости.

