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Теплоснабжающую компанию в Иркутске обвинили в мошенничестве на 79 млн рублей

Происшествия
Теплоснабжающую компанию в Иркутске обвинили в мошенничестве на 79 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против двух руководителей и главного бухгалтера ресурсоснабжающей организации в Иркутской области. Им вменяются шесть эпизодов мошенничества и хищений.

Факт совершения преступления обнаружили в налоговой службе и управлении экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники регионального управления СК России.

Предварительно установлено, что фактический глава и гендиректор фирмы, занимающейся теплоснабжением в Мамско-Чуйском районе, предоставили фальшивые документы для получения субсидий из регионального бюджета. Это позволило организации в 2020–2021 годах получить более 42 млн рублей на покупку и доставку топливно-энергетических ресурсов.

Вместе с этим фигуранты дела, используя фиктивные документы, похитили из государственного бюджета более 37 млн рублей в виде незаконного возмещения НДС. Также они совершили покушение на компенсацию еще 11 млн рублей.

Задержание предполагаемых злоумышленников проходило при участии спецназа. В домах и офисах сотрудников организации проведены 16 обысков, в ходе которых были изъяты компьютеры и документы.

В Бурятии продолжается расследование уголовного дела, возбужденного против директора оздоровительного центра. Он предоставлял услуги без соответствующей лицензии.
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