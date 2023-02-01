Теплоснабжающую компанию в Иркутске обвинили в мошенничестве на 79 млн рублей

Предварительно установлено, что фактический глава и гендиректор фирмы, занимающейся теплоснабжением в Мамско-Чуйском районе, предоставили фальшивые документы для получения субсидий из регионального бюджета. Это позволило организации в 2020–2021 годах получить более 42 млн рублей на покупку и доставку топливно-энергетических ресурсов.