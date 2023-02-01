Сальдо: украинские военные регулярно переходят на сторону России

Переход украинских военнослужащих на сторону России на Херсонском направлении случается регулярно. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
Подобные случаи фиксируются несмотря на жесткую систему принуждения в украинской армии, отметил он. По словам Сальдо, переходящие на сторону РФ солдаты прекрасно понимают, что Киев отправлял их на убой. Об этом передает РИА Новости.
«Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону — ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — объяснил врио губернатора.
Ранее Сальдо сообщил о безуспешных попытках ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. По его словам, все наступления боевиков отбиваются российскими военными.