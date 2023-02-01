Депутат Госдумы Шеремет озвучил способ остановить экспансию США

По его словам, такой шаг позволит поставить точку в диктате американских властей. Шеремет уверен, что только сплотившись вокруг России мировое сообщество может помешать стремлению США «вершить судьбы целых стран и народов». Он напомнил, что ни одна террористическая атака на суверенные государства не обходится без Вашингтона.