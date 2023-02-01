Здравомыслящие страны могут остановить экспансию Соединенных Штатов, если сплотятся вокруг России. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, такой шаг позволит поставить точку в диктате американских властей. Шеремет уверен, что только сплотившись вокруг России мировое сообщество может помешать стремлению США «вершить судьбы целых стран и народов». Он напомнил, что ни одна террористическая атака на суверенные государства не обходится без Вашингтона.
«Пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента», — приводит слова депутата РИА Новости.
Ранее американский политик Джеффри Янг высказался о людях, отрицающих нацизм президента Украины Владимира Зеленского из-за его еврейских корней. Демократ уверен, что они являются антисемитами.