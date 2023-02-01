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Депутат Госдумы Шеремет озвучил способ остановить экспансию США

Политика
Депутат Госдумы Шеремет озвучил способ остановить экспансию США

Здравомыслящие страны могут остановить экспансию Соединенных Штатов, если сплотятся вокруг России. Об этом сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, такой шаг позволит поставить точку в диктате американских властей. Шеремет уверен, что только сплотившись вокруг России мировое сообщество может помешать стремлению США «вершить судьбы целых стран и народов». Он напомнил, что ни одна террористическая атака на суверенные государства не обходится без Вашингтона.

«Пора образумить и вернуть в общечеловеческие рамки воинствующего американского президента», — приводит слова депутата РИА Новости.

Ранее американский политик Джеффри Янг высказался о людях, отрицающих нацизм президента Украины Владимира Зеленского из-за его еврейских корней. Демократ уверен, что они являются антисемитами.
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