Два тела с ножевыми ранениями обнаружили после пожара в квартире в Лефортово

Два тела с признаками насильственной смерти обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Лефортово. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Возгорание произошло на улице Чистопольская ранним утром. После тушения пламени было найдено два трупа с ножевыми ранениями. Один из погибших — мужчина 1963 года рождения, личность второго устанавливается, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.
На месте работают специалисты. Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства.