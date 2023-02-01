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Два тела с ножевыми ранениями обнаружили после пожара в квартире в Лефортово

Происшествия
Два тела с ножевыми ранениями обнаружили после пожара в квартире в Лефортово

Два тела с признаками насильственной смерти обнаружили после пожара в квартире жилого дома в Лефортово. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Возгорание произошло на улице Чистопольская ранним утром. После тушения пламени было найдено два трупа с ножевыми ранениями. Один из погибших — мужчина 1963 года рождения, личность второго устанавливается, говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

На месте работают специалисты. Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства.
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