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Священнослужитель погиб при обстреле ВСУ монастыря под Угледаром

Происшествия
Священнослужитель погиб при обстреле ВСУ монастыря под Угледаром

ВСУ открыли огонь из реактивной артиллерии по монастырю в селе Никольское под Угледаром, сообщили власти Волновахского района. В результате обстрела из американской РСЗО HIMARS погиб священник, передает ТАСС.

Прочих деталей утренней атаки пока не приводилось. Неизвестно также, имеются ли другие погибшие или пострадавшие в результате обстрела. Масштабы разрушений пока не озвучивались.

Ранее украинские войска обстреляли «натовскими» снарядами столицу Донецкой Народной Республики. Под огнем оказались Киевский и Никитовский районы города. Армия Украины выпустила по Донецку по меньшей мере 13 боеприпасов за десять минут. Сведений о пострадавших не поступало.
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