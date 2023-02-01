Стас Пьеха отправился на Мальдивы с 21-летней актрисой Никой Здорик

Впервые о романе между 21-летней Здорик и 42-летним Пьехой заговорили осенью прошлого года. Неделю назад актриса сообщила поклонникам, что уже скоро в ее жизни ожидаются важные события. Оказалось, что речь идет о совместном отдыхе с певцом.