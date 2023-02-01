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Стас Пьеха отправился на Мальдивы с 21-летней актрисой Никой Здорик

Общество
Стас Пьеха отправился на Мальдивы с 21-летней актрисой Никой Здорик

Молодая актриса Ника Здорик перестала скрывать отношения с певцом Стасом Пьехой. Пара отправилась в романтическое путешествие на солнечные Мальдивы.

Впервые о романе между 21-летней Здорик и 42-летним Пьехой заговорили осенью прошлого года. Неделю назад актриса сообщила поклонникам, что уже скоро в ее жизни ожидаются важные события. Оказалось, что речь идет о совместном отдыхе с певцом.

«Февральский океан по расписанию», — написала она в соцсетях.

После этого звезда опубликовала еще несколько видео и фото с экзотического курорта. На одном из них она похвасталась ужином при свечах.

Сам Пьеха уже был женат и воспитывает восьмилетнего сына Петра. Фанаты артиста не исключают, что уже скоро артист вновь может пойти в ЗАГС.

Еще одна известная личность тоже отправилась на Мальдивы. Речь идет о телеведущей Регине Тодоренко, которая решила уехать в отпуск без своего звездного мужа Влада Топалова.
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