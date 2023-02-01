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Полиция задержала 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро Милана

Происшествия
Полиция задержала 52-летнюю украинку за секс с молодым египтянином в метро Милана

В Милане карабинеры застали 52-летнюю гражданку Украины за занятием любовью с 19-летним египтянином в лифте метро. Пара была задержана за непристойное поведение в общественном месте, передал телеканал Tgcom24.

Известно, что в полицию позвонили работники красной линии метрополитена. Сотрудники обнаружили заблокированным лифт, являющийся проводником между площадью Лорето и платформой одноименной станции метро. Открыв двери лифта, дежурный обнаружил пожилую женщину и юношу, занимавшихся сексом.

Примечательно, что местные правоохранители не удивились, увидев украинку и египтянина. Парочка запоминалась миланским карабинерам по прошлым правонарушениям, за которые они уже попадали в поле зрения полиции.
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