Тимур Родригез опубликовал семейное фото с подросшими сыновьями

Телеведущий Тимур Родригез воспитывает двух сыновей и редко делится подробностями семейной жизни. Своих наследников артист старается держать дальше от медийного пространства.
Однако на днях Родригез решил сделать исключение и порадовал поклонников фотографией, на которой запечатлен вместе с сыновьями Мигелем и Даниэлем. Сейчас телеведущий вместе с родными находится за пределами России.
Фанаты обратили внимание, что мальчики заметно повзрослели с момента публикации их последних снимков. Сейчас они носят длинные волосы, пишет «Вокруг.ТВ».
Пока наследники Родригеза не торопятся стать знаменитыми. Однако звездный отец неоднократно отмечал их таланты, в том числе к пародированию.
Личными переживаниями с поклонниками ранее поделилась экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова. Девушка призналась, что ее 77-летняя бабушка находится в больнице в тяжелом состоянии.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ