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Французский политик Филиппо сравнил Макрона с «натовским песиком» из-за слов об Украине

Политика
Французский политик Филиппо сравнил Макрона с «натовским песиком» из-за слов об Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине напоминает «натовского песика». Такое мнение высказал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Ранее Макрон провел пресс-конференцию по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время беседы с журналистами французский президент не исключил поставку самолетов Киеву.

Филиппо напомнил, что Соединенные Штаты и Германия ответили Украине твердым отказом на соответствующую просьбу. Однако Макрон заявляет, что «ничто не запрещено».

«Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!» — возмутился французский политик.

Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена об Украине. Дипломат назвал их расширением границ западной мифологии.
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