Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об Украине напоминает «натовского песика». Такое мнение высказал лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее Макрон провел пресс-конференцию по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Во время беседы с журналистами французский президент не исключил поставку самолетов Киеву.
Филиппо напомнил, что Соединенные Штаты и Германия ответили Украине твердым отказом на соответствующую просьбу. Однако Макрон заявляет, что «ничто не запрещено».
«Какова его цель? Быть послушным песиком Урсулы и НАТО, правильно?! Нелепо!» — возмутился французский политик.
Ранее посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал слова президента Австрии Александера Ван дер Беллена об Украине. Дипломат назвал их расширением границ западной мифологии.