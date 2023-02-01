Политик Янг пристыдил отрицающих нацизм Зеленского из-за его еврейских корней

Президент Украины Владимир Зеленский является нацистом, не пренебрегающим жестокостью и нарушением прав человека. Об этом заявил американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
Он отметил, что некоторые люди отрицают, что Зеленский является нацистом. Как аргумент они приводят его еврейское происхождение. По словам политика, таких людей можно считать антисемитами.
«Я думаю, что людей, которые постоянно указывают на то, что нацистский лидер страны, полной жестокости и нарушений прав человека — это еврей, можно считать антисемитами», — заявил Янг.
Ранее политик призвал объявить импичмент президенту США Джо Байдену. По его словам, американский лидер является военным преступником, ответственным за множество вооруженных конфликтов.