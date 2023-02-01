Иран пообещал ответить на атаку беспилотников и намеки Киева

Кроме того, политик прокомментировал скандальные высказывания главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о произошедшем. Он намекнул, что к атаке может быть причастен Киев. Мешкини полагает, что украинские власти опасаются серьезных последствий, поэтому не решились идти дальше в своей оценке ситуации.