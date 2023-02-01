Иран пообещал ответить на атаку беспилотников и намеки Киева

Тегеран не оставит без ответа атаку дронов на объекты министерства обороны в Исфахане. Об этом РИА Новости заявил член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини.
Кроме того, политик прокомментировал скандальные высказывания главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка о произошедшем. Он намекнул, что к атаке может быть причастен Киев. Мешкини полагает, что украинские власти опасаются серьезных последствий, поэтому не решились идти дальше в своей оценке ситуации.
«Они очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим», — прокомментировал комментарий Киева Махмуд Аббасзаде Мешкини.
Собеседник СМИ добавил, что слова Подоляка не стали для Ирана неожиданностью. Политик уверен, что истеблишмент Украины просто занимает позицию, которая резонирует с гегемонией Запада.
Атака дронов на военные объекты в Исфахане случилась поздно ночью 28 января. Через некоторое время в одном из центров производства боеприпасов раздался взрыв.