Samsung возглавил топ брендов по продажам смартфонов на вторичном рынке в России

Во втором и третьем кварталах покупатели чаще выбирали iPhone, а уже в четвертом переключились на смартфоны, работающие на базе операционной системы Android. Наиболее популярной моделью среди восстановленных гаджетов стал iPhone 7. Далее идут Samsung Galaxy А10, Xiaomi Redmi 9A, iPhone 8 и iPhone XR.