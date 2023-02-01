Samsung возглавил топ брендов по продажам смартфонов на вторичном рынке в России

Южнокорейский бренд Samsung лидирует по продажам на вторичном рынке в России, но самой востребованной модель оказался iPhone 7 от американской компании Apple. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на статистику «Мегафона».
Доля Samsung в продажах на вторичном рынке составила 35,5 процента в 2022 году. Второе место занимает Apple — 28 процентов, а замыкает тройку Xiaomi с результатом 15 процентов.
Во втором и третьем кварталах покупатели чаще выбирали iPhone, а уже в четвертом переключились на смартфоны, работающие на базе операционной системы Android. Наиболее популярной моделью среди восстановленных гаджетов стал iPhone 7. Далее идут Samsung Galaxy А10, Xiaomi Redmi 9A, iPhone 8 и iPhone XR.
По итогам прошлого года объем поставок смартфонов в мире сократился на 11,3 процента в годовом выражении. Это стало самым низким показателем за последнее десятилетие.