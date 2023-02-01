Анатолий Антонов: Россия планирует и далее соблюдать ограничения ДСНВ

Российская сторона сохраняет приверженность Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил посол в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, Москва считает Вашингтон ответственным за сегодняшнюю напряженность вокруг соглашения.
Антонов заверил, что Россия безоговорочно следует положениям договора, чего не скажешь про США. По его словам, именно Белым дом ответственен за «нелегитимный вывод более сотни стратегических вооружений из-под засчета по Договору».
«Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ — прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны…», — сказал посол РФ.
Несмотря на это, Москва до сих пор расценивает ДСНВ как полезный инструмент в вопросе стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости во взаимодействиях главных членов ядерного клуба. Для России также «неоправданно, несвоевременно и неуместно» приглашение американских инспекторов на свои объекты в нынешней ситуации, констатировал Антонов.