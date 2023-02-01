Анатолий Антонов: Россия планирует и далее соблюдать ограничения ДСНВ

Несмотря на это, Москва до сих пор расценивает ДСНВ как полезный инструмент в вопросе стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости во взаимодействиях главных членов ядерного клуба. Для России также «неоправданно, несвоевременно и неуместно» приглашение американских инспекторов на свои объекты в нынешней ситуации, констатировал Антонов.