Минобороны Венгрии объяснило увольнение военачальников желанием «ввести меритократию»

В Венгрии уволили сотни высокопоставленных офицеров в рамках самой масштабной армейской реформы со времен вступления страны в Североатлантический альянс в 1999 году. Министр обороны Кристоф Салай-Бобровницки заявил, что такими действиями добивается «введения меритократии» в войсках.