Минобороны Венгрии объяснило увольнение военачальников желанием «ввести меритократию»

В Венгрии уволили сотни высокопоставленных офицеров в рамках самой масштабной армейской реформы со времен вступления страны в Североатлантический альянс в 1999 году. Министр обороны Кристоф Салай-Бобровницки заявил, что такими действиями добивается «введения меритократии» в войсках.
Венгерские власти сотнями отправили в отставку генералов, полковников и подполковников. По словам Салай-Бобровницки, армейские реформы назрели уже давно, и «речи о скрытых намерениях быть не может».
Недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто оценил ситуацию на Украине. По его словам, сильные страны должны заниматься мирными переговорами, а не обсуждать поставки вооружения.