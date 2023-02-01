Посол Любинский назвал слова президента Австрии об Украине расширением мифологии Запада

Заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена о конфликте на Украине расширяет границы западной мифологии. Такое мнение высказал посол России в Вене Дмитрий Любинский.
Известно, что во вторник Ван дер Беллен посетил Братиславу. Во время своего визита он заявил, что Россия якобы ведет «колониальную войну» против Украины.
По словам Любинского, слова австрийского президента являются очередным фактом «коренной подмены понятий и причинно-следственных связей». Дипломат напомнил, что именно «адепты человеконенавистнической идеологии» на Украине открыто назвали русскоязычное население Донбасса «нелюдью».
«В ходе визита в Братиславу президент Австрии Александер Ван дер Беллен допустил высказывание, которое еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине», — заявил посол.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказался о наращивании Западом поставок ударных наступательных вооружений Украине. По его мнению, это подтверждает готовность стран продолжать конфликт до последнего украинца.