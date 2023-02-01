Приходько накинулась на Распутину после ее рассуждений о политике

Украинская певица накинулась на Распутину, посоветовав ей не рассуждать о морали. По словам исполнительницы, телеведущая не понимает значения этого слова. Не забыла Приходько упомянуть и про дочь Марии, которая проходит лечение в психиатрической больнице.