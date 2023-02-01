Приходько накинулась на Распутину после ее рассуждений о политике

Мария Распутина в одном из последних интервью затронула тему политики и заявила, что русские и украинцы, «по сути, являются, одним народом». Подобное высказывание не понравилось Анастасии Приходько, которая уже отличилась критикой в сторону многих российских звезд.
Украинская певица накинулась на Распутину, посоветовав ей не рассуждать о морали. По словам исполнительницы, телеведущая не понимает значения этого слова. Не забыла Приходько упомянуть и про дочь Марии, которая проходит лечение в психиатрической больнице.
«Один народ? Учи историю! А вот то, что ты вспомнила начало своей карьеры и проституцию — это факт», — заявила певица.
Ранее Распутина рассказала о тяжелом браке с ныне умершим продюсером Владимиром Ермаковым. По словам телеведущей, его настигла «божья кара».