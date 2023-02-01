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Почти три миллиона французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы

Общество
Почти три миллиона французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы

Волна протестов из-за введения новой пенсионной реформы прокатилась по французским городам. В акциях приняли участие примерно 2,8 млн человек, пишут местные СМИ со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).

Однако МВД Франции указало цифру на порядок ниже. По данным ведомства, в уличных акциях протеста приняли участие не более 1,2 млн человек.

СМИ отметили, что количество демонстрантов в этот раз было намного больше, чем ранее. Тем временем профсоюзы призвали людей не останавливаться и добиваться отмены «антинародной» реформы.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила новую реформу, которая подразумевает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Граждане отказались соглашаться с этой мерой и вышли на улицы французских городов.
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