Почти три миллиона французов вышли на акции протеста против пенсионной реформы

Волна протестов из-за введения новой пенсионной реформы прокатилась по французским городам. В акциях приняли участие примерно 2,8 млн человек, пишут местные СМИ со ссылкой на профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT).
Однако МВД Франции указало цифру на порядок ниже. По данным ведомства, в уличных акциях протеста приняли участие не более 1,2 млн человек.
СМИ отметили, что количество демонстрантов в этот раз было намного больше, чем ранее. Тем временем профсоюзы призвали людей не останавливаться и добиваться отмены «антинародной» реформы.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила новую реформу, которая подразумевает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Граждане отказались соглашаться с этой мерой и вышли на улицы французских городов.