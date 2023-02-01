Российский актер Захарук лично побывал в зоне проведения спецоперации

По словам артиста, еще во время работы в театре он пытался организовать культурную программу, чтобы поднять боевой дух находящихся на фронте бойцов. Осуществить данную задумку у Эдуарда не получилось. В связи с этим он решил приехать на передовую лично уже в качестве солдата.

