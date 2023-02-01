Российский актер Захарук лично побывал в зоне проведения спецоперации

Актер театра и кино Эдуард Захарук лично приехал в зону проведения специальной военной операции в качестве добровольца. С ним встретился корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин.
По словам артиста, еще во время работы в театре он пытался организовать культурную программу, чтобы поднять боевой дух находящихся на фронте бойцов. Осуществить данную задумку у Эдуарда не получилось. В связи с этим он решил приехать на передовую лично уже в качестве солдата.
«Творчество позволяет нам оставаться людьми. Позволяет передавать нашим родным, что мы в порядке, наш боевой дух не сломлен», — рассказал актер.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил организовать выдачу земли в регионе участникам спецоперации на Украине. Солдаты получат участки недалеко от Черного моря.