Два человека погибли в горящей квартире на юго-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже дома на юго-востоке Москвы. В результате возгорания погибли два человека, передает телеканал РЕН ТВ.
На опубликованных с места происшествия кадрах можно заметить сотрудников МЧС и пожарные машины вблизи жилого дома. Спасателям удалось проникнуть в квартиру, где возник пожар.
Соседи говорят, что пламя в жилище могло вспыхнуть из-за пьянства погибших. Прочих подробностей и деталей произошедшего пока не озвучивалось.
Во вторник на Нижегородской эстакаде в Москве загорелся грузовой автомобиль, сообщал столичный Дептранс. Сведений о пострадавших не озвучивалось.