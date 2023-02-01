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Два человека погибли в горящей квартире на юго-востоке Москвы

Происшествия
Два человека погибли в горящей квартире на юго-востоке Москвы

Пожар вспыхнул в квартире на первом этаже дома на юго-востоке Москвы. В результате возгорания погибли два человека, передает телеканал РЕН ТВ.

На опубликованных с места происшествия кадрах можно заметить сотрудников МЧС и пожарные машины вблизи жилого дома. Спасателям удалось проникнуть в квартиру, где возник пожар.

Соседи говорят, что пламя в жилище могло вспыхнуть из-за пьянства погибших. Прочих подробностей и деталей произошедшего пока не озвучивалось.

Во вторник на Нижегородской эстакаде в Москве загорелся грузовой автомобиль, сообщал столичный Дептранс. Сведений о пострадавших не озвучивалось.
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