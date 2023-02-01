Вильфанд спрогнозировал суровый и лютый февраль в Якутии

Февральская погода в большинстве регионов России будет в пределах климатической нормы. Исключение составит Якутия, на территории которой ожидаются суровые морозы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Выше климатической нормы температура воздуха в феврале ожидается на севере Западной Сибири и Урала, в Сургуте, Ханты-Мансийске и Салехарде. В Якутии, где погода и так достаточно суровая, будет холодно, отметил синоптик.
Большое количество осадков прогнозируется на севере Урала и юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве, Хакасии, Хабаровском и Приморском краях. Аналогичная картина будет наблюдаться в Ленинградской, Новгородской, Архангельской и Вологодской областях. Осадков меньше обычного ожидается лишь на севере Якутии, заключил Вильфанд.