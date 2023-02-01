Двое екатеринбуржцев подрались в автобусе из-за женщины

Пьяный екатеринбуржец начал оскорблять женщин в автобусе, однако за слабый пол заступился неравнодушный пассажир. Подробнее о конфликте рассказала очевидец события.
По ее словам, сначала заступник отреагировал сдержанно и попросил прекратить матерную брань в общественном месте. Агрессор поднял руку на молодого человека, за что и поплатился. Парень повалил дебошира на пол и начал активно его пинать.
«После за пьяного мужчину вступилась девушка, которую он же и оскорблял! Парень сказал, что ему не нравится слушать оскорбления, а она в ответ нагрубила ему», — рассказала пассажирка.
Поведение женщины шокировала других людей, находящихся в автобусе. Почти все поддержали молодого человека, а женщину упрекнули за нападки в отношении ее защитника.