Антонов обратил внимание на несостыковки в заявлениях США о биолабораториях

Позиция Соединенных Штатов касательно биологических лабораторий на Украине имеет массу противоречий. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Согласно заявлениям Вашингтона, программа лабораторий на Украине носила «сугубо мирный характер». Однако Антонов задался вопросом, для чего в таком случае «предотвращением пандемии» занимались военные, а не гражданские специалисты. Он также назвал противоречивым тот факт, что работы были свернуты столь оперативно .
«Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать», — заявил Антонов.
По словам посла, рано или поздно американским властям придется ответить на вопросы России по данной теме. Он подчеркнул, что «ложь имеет срок годности».
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал, что американские специалисты работали в лабораториях на Украине. Однако, по его словам, они занимались исследованиями в сфере предотвращения пандемии.