Согласно заявлениям Вашингтона, программа лабораторий на Украине носила «сугубо мирный характер». Однако Антонов задался вопросом, для чего в таком случае «предотвращением пандемии» занимались военные, а не гражданские специалисты. Он также назвал противоречивым тот факт, что работы были свернуты столь оперативно .