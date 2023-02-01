«Газель» насмерть сбила 89-летнего пешехода в Московском районе Петербурга

Пенсионер погиб под колесами «Газели» на Варшавской улице в Петербурге. Смертельная авария произошла у дома №51, уточнили в региональном управлении МВД России.
Предварительно установлено, что водитель транспортного средства проводил погрузочно-разгрузочные работы. Затем машина начала движение задним ходом и наехала на 89-летнего пешехода.
Пожилого петербуржца госпитализировали с тяжелыми травмами, однако доехать до больницы он не успел. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.