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«Газель» насмерть сбила 89-летнего пешехода в Московском районе Петербурга

Происшествия
«Газель» насмерть сбила 89-летнего пешехода в Московском районе Петербурга

Пенсионер погиб под колесами «Газели» на Варшавской улице в Петербурге. Смертельная авария произошла у дома №51, уточнили в региональном управлении МВД России.

Предварительно установлено, что водитель транспортного средства проводил погрузочно-разгрузочные работы. Затем машина начала движение задним ходом и наехала на 89-летнего пешехода.

Пожилого петербуржца госпитализировали с тяжелыми травмами, однако доехать до больницы он не успел. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего, устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.
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