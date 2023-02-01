Военная полиция России обезвредила взрывное устройство в Запорожской области

Сотрудники военной полиции России предотвратили теракт в Запорожской области, успешно обезвредив найденное самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил командир одного из подразделений с позывным «Фармацевт».
По его словам, бойцы обнаружили взрывное устройство в населенном пункте Кириловка. Оно было установлено диверсантами на одной из остановок в оживленном районе. Однако благодаря действиям военной полиции подрыва бомбы удалось избежать, передает РИА Новости.
«Мы его (взрывное устройство) обнаружили. Наш специалист с позывным "Ара" обезвредил взрывное устройство», — добавил командир.
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