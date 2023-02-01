Военная полиция России обезвредила взрывное устройство в Запорожской области

По его словам, бойцы обнаружили взрывное устройство в населенном пункте Кириловка. Оно было установлено диверсантами на одной из остановок в оживленном районе. Однако благодаря действиям военной полиции подрыва бомбы удалось избежать, передает РИА Новости.

