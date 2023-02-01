Нарышкин: Запад расширяет поставки ударных наступательных вооружений Украине

Западные страны передают украинским войскам все больше ударных наступательных вооружений. Такое поведение свидетельствует о готовности США и их союзников к конфликту с Россией до последнего украинца, заявил РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По словам Нарышкина, российская сторона замечает расширение объемов и разнообразие поставляемой Киеву военной техники, включая ударные наступательные вооружения. Подобная логика связана с решимостью западных стран противостоять РФ до последнего украинца, пояснил он.
Ранее Нарышкин объяснил, почему НАТО продолжает снабжать украинскую армию оружием и боевой техникой. Это обусловлено несбыточными мечтами военного блока о стратегическом поражении России, уверен он.