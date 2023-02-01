Нарышкин: Запад расширяет поставки ударных наступательных вооружений Украине

Западные страны передают украинским войскам все больше ударных наступательных вооружений. Такое поведение свидетельствует о готовности США и их союзников к конфликту с Россией до последнего украинца, заявил РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.