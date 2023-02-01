Посол Украины Макеев: Киев хочет обсудить свой ядерный статус

Украинские власти в 1994 году подписали Будапештский меморандум, тем самым отказавшись от ядерного оружия взамен на обещание прочих стран-подписантов обеспечивать ее безопасность. Осенью 2022 года замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов отмечал, что на протяжении долгих лет Киев не соблюдал «будапештские обязательства» и Будапештский меморандум. Дипломат также подчеркивал, что Москва не угрожала и не угрожает Киеву ядерным ударом.