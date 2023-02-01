Посол Украины Макеев: Киев хочет обсудить свой ядерный статус

Украинская сторона хотела бы «начать дискуссию» о своем ядерном статусе. Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, оговорившись, что он не имеет «готового предложения», как это могло бы проходить.
Украинские власти в 1994 году подписали Будапештский меморандум, тем самым отказавшись от ядерного оружия взамен на обещание прочих стран-подписантов обеспечивать ее безопасность. Осенью 2022 года замглавы делегации РФ на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов отмечал, что на протяжении долгих лет Киев не соблюдал «будапештские обязательства» и Будапештский меморандум. Дипломат также подчеркивал, что Москва не угрожала и не угрожает Киеву ядерным ударом.
«Мы не получили полной поддержки безопасности от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, других ядерных держав (по Будапештскому меморандуму. — Прим. ред.)», — сказал Алексей Макеев в интервью немецким СМИ.
Киевский посол также назвал «плохим сигналом» для всего мира факт, что страны-подписанты Будапештского меморандума не обеспечили Киеву защиту. По словам Макеева, лишь ядерное оружие способно защищать государства от «нападения такого агрессора».