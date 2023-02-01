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Минобороны сообщило о неудачной попытке Запада провести блицкриг ментальной войны в России

Армия
Минобороны сообщило о неудачной попытке Запада провести блицкриг ментальной войны в России

Запад предпринял провальную попытку блицкрига ментальной войны в России в 2022 году. Об этом рассказал советник министра обороны Андрей Ильницкий.

Блицкриг ментальной войны предполагает «паралич воли противника», уточнил он. Большая роль в данной стратегии отводится СМИ и элите, которые, по задумке, и развалят государственные институты страны. Об этом Ильницкий рассказал в интервью журналу «Арсенал Отечества».

«Первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для "пятой колонны"», — отметил советник министра обороны.

Ошибка Запада заключалась в неспособности создать «красивую, но лживую альтернативу», добавил он. Тем самым была нарушена логика ментальной войны, однако окончательный провал можно будет констатировать лишь в 2024 году. Именно тогда к населению придет осознание, что с Западом невозможно договориться.
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