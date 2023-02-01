Минобороны сообщило о неудачной попытке Запада провести блицкриг ментальной войны в России

Ошибка Запада заключалась в неспособности создать «красивую, но лживую альтернативу», добавил он. Тем самым была нарушена логика ментальной войны, однако окончательный провал можно будет констатировать лишь в 2024 году. Именно тогда к населению придет осознание, что с Западом невозможно договориться.