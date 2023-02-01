NYT узнала о тяжкой судьбе украинских проституток после 24 февраля

Кроме того, военные всегда требуют скидки, а отказывать им услуги чревато последствиями, поделилась девушка по имени Татьяна. Другая секс-работница призналась, что с началом боевых действий клиентская база значительно поредела, а цены на услуги пришлось снижать до шести долларов в час.