NYT узнала о тяжкой судьбе украинских проституток после 24 февраля

Жизнь женщин легкого поведения на Украине значительно усложнилась после начала спецоперации. Жрицы любви жалуются на падение доходов, передает газета The New York Times.
В материале издания указано, что до спецоперации на территории Украины зарабатывали своим телом порядка 53 тыс. женщин. Условия работы после 24 февраля ухудшились, так как на улицах стало полно вооруженных мужчин, а помощь ВИЧ-инфецированным практически не оказывалась.
Кроме того, военные всегда требуют скидки, а отказывать им услуги чревато последствиями, поделилась девушка по имени Татьяна. Другая секс-работница призналась, что с началом боевых действий клиентская база значительно поредела, а цены на услуги пришлось снижать до шести долларов в час.
Вместе с тем украинские проститутки испытывают «голод» из-за отсутствия зарубежных клиентов. По их словам, иностранцы всегда хорошо платили и оставляли щедрые чаевые, но из-за спецоперации все они покинули Украину.