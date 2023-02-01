Президент Украины Владимир Зеленский пожертвовал жителями своей страны, позволив Соединенным Штатам использовать их в качестве подопытных кроликов. Об этом пишет турецкая dikGAZETE.
Речь идет о биологических лабораториях США, найденных на Украине. По словам колумниста Эрхана Алтыпармака, специальная военная операция России позволила раскрыть правду о действиях Вашингтона. Он допустил, что Зеленский мог умышленно одобрить деятельность американских лабораторий ради данных «экспериментов».
«Судя по всему, украинские политики не изменят своей позиции в пользу народа и продолжат проводить политику под руководством Вашингтона», — добавил Алтыпармак.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал факт существования лабораторий на Украине. По его словам, в них действительно работали американские специалисты.