Речь идет о биологических лабораториях США, найденных на Украине. По словам колумниста Эрхана Алтыпармака, специальная военная операция России позволила раскрыть правду о действиях Вашингтона. Он допустил, что Зеленский мог умышленно одобрить деятельность американских лабораторий ради данных «экспериментов».