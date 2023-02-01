Две трети американцев не поддерживают участие Трампа и Байдена в президентских выборах

Больше половины американцев выступают против участия Джо Байдена и Дональда Трампа в грядущих президентских выборах. Опрос среди граждан США провел телеканал NBC News.
Порядка 52% американцев признались, что чувствуют себя «очень некомфортно» из-за президентских амбиций Трампа. Такие же эмоции испытывают 48% опрошенных, если речь идет о Байдене.
«Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты», — отметил телеканал.
При этом «особый энтузиазм» в связи с намерением Байдена участвовать в выборах отметили 34% избирателей. В случае с Трампом показатели немногим ниже — 32%.