Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Две трети американцев не поддерживают участие Трампа и Байдена в президентских выборах

Политика
Две трети американцев не поддерживают участие Трампа и Байдена в президентских выборах

Больше половины американцев выступают против участия Джо Байдена и Дональда Трампа в грядущих президентских выборах. Опрос среди граждан США провел телеканал NBC News.

Порядка 52% американцев признались, что чувствуют себя «очень некомфортно» из-за президентских амбиций Трампа. Такие же эмоции испытывают 48% опрошенных, если речь идет о Байдене.

«Две трети избирателей говорят, что у них есть некоторые сомнения или они очень недовольны тем, что Байден или Трамп снова баллотируются в президенты», — отметил телеканал.

При этом «особый энтузиазм» в связи с намерением Байдена участвовать в выборах отметили 34% избирателей. В случае с Трампом показатели немногим ниже — 32%.
трамп байден президентские выборы опрос американцев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду