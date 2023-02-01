Читатели EXXpres потребовали выгнать украинцев из Австрии из-за очередных санкций Киева

Жители Австрии выступили против помощи украинским беженцам после решения Киева ввести санкции против российских «дочек» австрийских банков UniCredit и Raiffeisen bank. Свое мнение они высказали в комментариях к материалу газеты EXXpress.
Украинские власти утвердили новые санкции против РФ на прошлой неделе. Так, под ограничения попали ряд российских и белорусских предприятий. В их числе – российские «дочки» австрийских банков Raiffeisen Bank и UniCreditBank.
Этот факт возмутил австрийцев. Они заметили, что Киев начал вводить санкции, не разбираясь в ситуации. На данный момент страдать будет не только Москва, но и Вена.
«Мы приняли у себя столько людей с Украины, ему бы (президенту Украины Владимиру Зеленскому. – Прим. ФАН) стоило быть благодарным за помощь, которую оказывает Австрия», – отметил один из пользователей Сети.
Другой юзер поддержал это мнение. По его словам, теперь все беженцы с Украины должны отправиться домой, а не пользоваться гостеприимством Австрии.