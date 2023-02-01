Вице-спикер Совфеда окрестил несправедливыми обвинения США в «нарушении» Россией ДНСВ

Москва никогда не нарушала Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Соответствующие обвинения Госдепа США являются несправедливыми и лживыми, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Государственный департамент опубликовал доклад с мнением, что Москва якобы заблокировала инспекции США, чем нарушила условия ДСНВ. Кроме того, в документе сообщается, что Вашингтону было отказано во встрече для обсуждения соблюдения пунктов договора.
Косачев уверен, что именно США нарушили свои обязательства. Они создали условия для инспекции в одностороннем порядке. России такая возможность не предоставляется.
«То есть они пытаются реализовать положения ДСНВ на несбалансированном уровне, то есть в свою пользу», – передает слова Косачева РБК.
Однако такой шаг Россия считает неприемлемым. Все инспекции, согласно договору, можно реализовывать только при взаимном учете потребностей сторон.