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Вице-спикер Совфеда окрестил несправедливыми обвинения США в «нарушении» Россией ДНСВ

Политика
Вице-спикер Совфеда окрестил несправедливыми обвинения США в «нарушении» Россией ДНСВ

Москва никогда не нарушала Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Соответствующие обвинения Госдепа США являются несправедливыми и лживыми, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Государственный департамент опубликовал доклад с мнением, что Москва якобы заблокировала инспекции США, чем нарушила условия ДСНВ. Кроме того, в документе сообщается, что Вашингтону было отказано во встрече для обсуждения соблюдения пунктов договора.

Косачев уверен, что именно США нарушили свои обязательства. Они создали условия для инспекции в одностороннем порядке. России такая возможность не предоставляется.

«То есть они пытаются реализовать положения ДСНВ на несбалансированном уровне, то есть в свою пользу», – передает слова Косачева РБК.

Однако такой шаг Россия считает неприемлемым. Все инспекции, согласно договору, можно реализовывать только при взаимном учете потребностей сторон.
косачев госдеп дснв
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