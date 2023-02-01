Госсекретарь Венгрии упрекнул Украину в установке памятников нацистским пособникам

Госсекретарь отметил, что решение властей Украины поставить по всей стране памятники людям, которые сотрудничали с нацистами, является неуместным. Он призвал мэра Днепропетровска проявить больше уважения к Венгрии и ее властям, так как «уважение может быть только взаимным».