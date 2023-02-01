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Госсекретарь Венгрии упрекнул Украину в установке памятников нацистским пособникам

Политика
Госсекретарь Венгрии упрекнул Украину в установке памятников нацистским пособникам

Власти Украины ставят памятники пособникам нацистов, причастных к убийству еврейских и польских жителей. Об этом заявил госсекретарь Венгрии Янош Надь, отвечая на критику венгерской политики со стороны мэра Днепропетровска Бориса Филатова.

Янош назвал субъективным вопрос о том, кто кого и где ненавидит. По его словам, заявления о стремлении Венгрии угодить тиранам являются искажением, как и все остальные «вспышки гнева».

«Думаю, что гражданину страны, чье название означает "у края", надо бы знать, как сложно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением», — заявил венгерский политик на своей странице в одной из социальных сетей.

Госсекретарь отметил, что решение властей Украины поставить по всей стране памятники людям, которые сотрудничали с нацистами, является неуместным. Он призвал мэра Днепропетровска проявить больше уважения к Венгрии и ее властям, так как «уважение может быть только взаимным».

МИД Украины ранее пригласил к себе венгерского посла в Киеве Иштвана Ийдярто, чтобы выразить ноту протеста в связи с высказываниями премьер-министра его страны Виктора Орбана. Последний сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей».
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