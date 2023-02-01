Глубоководный беспилотник «Витязь-Д» получил новые возможности после модернизации

Беспилотный глубоководный комплекс «Витязь-Д» расширил свой функционал после модернизации. Об этом сообщил генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.
В частности, обновление «Витязя-Д» позволило аппарату проводить непрерывные работы в заданном районе исследований. По словам Григорьева, в 2022 году комплекс прошел испытания в глубоководных районах Тихого океана. Их результаты подтвердили возможности «Витязя-Д» и его готовность к использованию по назначению.
«Необитаемый подводный робототехнический комплекс "Витязь-Д" был модернизирован в части расширения его функциональных возможностей. Фактически сейчас он включает в себя два аппарата, что позволяет проводить непрерывные работы в заданном районе», — приводит слова Григорьева ТАСС.
Ранее генеральный конструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов рассказал, когда гиперзвуковые ракеты «Циркон» будут приняты на вооружение. По его словам, их передадут ВМФ РФ уже в текущем году.