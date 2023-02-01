Глубоководный беспилотник «Витязь-Д» получил новые возможности после модернизации

В частности, обновление «Витязя-Д» позволило аппарату проводить непрерывные работы в заданном районе исследований. По словам Григорьева, в 2022 году комплекс прошел испытания в глубоководных районах Тихого океана. Их результаты подтвердили возможности «Витязя-Д» и его готовность к использованию по назначению.