Мама Ольги Бузовой рассказала о неожиданном звонке бывшего бойфренда дочери

Некоторое время назад звезда телеэкранов Ольга Бузова встречалась с бизнесменом Тимофеем Майоровым. С ним у девушки сохранились теплые отношения, а однажды он позвонил ее матери Ирине.
Ей всегда нравился Майоров, и она хотела, чтобы у дочери сложились с ним прочные отношения, но в итоге этого не произошло. А во время звонка бизнесмен неожиданно начал извиняться перед Ириной.
«Он мне позвонил, очень извинялся, писал письма, мол, какая у меня бриллиантовая дочь, какая я замечательная мать», — поделилась мать артистки в документальном фильме «Ольга Бузова. Они потрясли мир» на Пятом канале.
Ирина назвала этот звонок поступком настоящего мужчины. Да и сама Бузова всегда хорошо отзывалась о бывшем возлюбленном и даже в какой-то степени сожалеет, что не смогла создать с ним крепкую семью.