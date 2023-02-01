Fox News: к взрывам на «Северных потоках» причастна администрация Байдена

Подрывы «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Серьезные повреждения получили провода, находящиеся в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Москва, комментируя диверсию, указывала, что главным выгодоприобретателем от произошедшего является Вашингтон.