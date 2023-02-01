Fox News: к взрывам на «Северных потоках» причастна администрация Байдена

Ликование замгоссекретаря Виктории Нуланд из-за диверсии на газопроводах «СП» указывает на причастность Белого дома к взрывам. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Журналист напомнил, что еще год назад Нуланд публично угрожала «взорвать трубопроводы». Таким образом она хотела бы лишить Россию возможности снабжать газом Европу.
«Заявление Виктории Нуланд показало правду о ней и об администрации — они столько лгали нам, что США не были причастны к этому, не знали об этом или как минимум не одобряли это», — с мнением ведущего согласилась экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард.
Политик также обратила внимание на попытки администрации Джо Байдена «продать абсурдную ложь», что к диверсии якобы имеет отношение Россия. По словам Габбард, эти заявления американских элит нелепы.
Подрывы «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Серьезные повреждения получили провода, находящиеся в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Москва, комментируя диверсию, указывала, что главным выгодоприобретателем от произошедшего является Вашингтон.