Мэр Ивано-Франковска Марцинкив застрял в лифте из-за перебоев с электроэнергией

Планы главы украинского Ивано-Франковска Руслана Марцинкива были сорваны. Мужчина застрял в лифте собственного дома из-за отключения электроэнергии.
Доступ в интернет у мэра остался, и он прокомментировал случившееся в соцсетях. В своем сообщении он признался, что забыл про перебои с электроэнергией.
«Застрял в лифте дома. Жду аварийную службу. Свет отключили, а я забыл. Хорошо, что фонарик в кармане», — поделился Марцинкив.
Ивано-Франковск, как и другие украинские населенные пункты, периодически остается без электричества. В последнее время отключения света происходят по всей стране почти каждый день.