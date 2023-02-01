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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив застрял в лифте из-за перебоев с электроэнергией

Общество
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив застрял в лифте из-за перебоев с электроэнергией

Планы главы украинского Ивано-Франковска Руслана Марцинкива были сорваны. Мужчина застрял в лифте собственного дома из-за отключения электроэнергии.

Доступ в интернет у мэра остался, и он прокомментировал случившееся в соцсетях. В своем сообщении он признался, что забыл про перебои с электроэнергией.

«Застрял в лифте дома. Жду аварийную службу. Свет отключили, а я забыл. Хорошо, что фонарик в кармане», — поделился Марцинкив.

Ивано-Франковск, как и другие украинские населенные пункты, периодически остается без электричества. В последнее время отключения света происходят по всей стране почти каждый день.
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