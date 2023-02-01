«Транснефть» за январь транспортировала в Польшу 500 тыс. тонн черного золота

Польша в конце прошлого года открыто заявляла, что не собирается продолжать сотрудничество с Россией. Однако в декабре российская компания получила заявку на первый квартал 2023 года. Как отмечал тогда вице-премьер РФ Александр Новак, в заявке не указывалось, чья именно нефть должна пойти в Польшу.