«Транснефть» за январь транспортировала в Польшу 500 тыс. тонн черного золота

Российская нефть продолжает поступать в Польшу по магистральному трубопроводу «Дружба». Только в январе компания транспортировала в соседнюю страну 500 тыс. тонн нефти, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
Польша в конце прошлого года открыто заявляла, что не собирается продолжать сотрудничество с Россией. Однако в декабре российская компания получила заявку на первый квартал 2023 года. Как отмечал тогда вице-премьер РФ Александр Новак, в заявке не указывалось, чья именно нефть должна пойти в Польшу.
По словам Демина, «Транснефть» с февраля может поставить 20 тыс. тонн казахстанской нефти по «Дружбе» на территорию Германии. На данный момент все организационные моменты решены.