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Российские авиакомпании могут использовать западные самолеты еще семь лет

Общество
Российские авиакомпании могут использовать западные самолеты еще семь лет

Западные самолеты российских авиакомпаний могут летать на территории РФ до 2030 года. Однако при этом перевозчики должны выполнить одно условие, заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, в установленные сроки нужно проводить работы по поддержанию летной годности самолетов. В противном случае, такие воздушные судна нельзя эксплуатировать, передает РБК.

Санкции, которые ввели западные страны против российских авиакомпаний, не смогли повлиять на безопасность полетов в РФ. Несмотря на то, что запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники действует почти год, никаких проблем по этой части не наблюдается.

«У меня есть уверенность, что не стало опаснее летать. И это никак не связано с наличием или отсутствием оригинальных запчастей», – заявил Нерадько.

На данный момент ремонт самолетов производится с помощью перестановки исправных запасных частей с одного самолета на другой. Такая практика используется со времен СССР.
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