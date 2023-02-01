Российские авиакомпании могут использовать западные самолеты еще семь лет

Санкции, которые ввели западные страны против российских авиакомпаний, не смогли повлиять на безопасность полетов в РФ. Несмотря на то, что запрет на поставку запчастей и техобслуживание авиатехники действует почти год, никаких проблем по этой части не наблюдается.